Доллар отошел от минимума за 6 месяцев: центробанк США – важный фактор влияния

Доллар вернулся к росту против корзины из 6 других валют после очередного решения Федерального резерва. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США вернулся к росту на рынке и отошел от минимума за 6 месяцев, а также перекрыл двухдневный нисходящий тренд, пишет FXStreet.

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Последние изменения Индекса доллара США на рынке

По состоянию на четверг, 15 декабря, индекс доллара США колеблется на уровне 104,34 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,55%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Реакция доллара на решение центробанка США

Доллар также положительно отреагировал на новое решение Федерального резерва США по процентной ставке. Речь идет о повышении этого показателя на 50 базисных пунктов до 4,25 – 4,5% в годовом расчете, информирует DailyFX. Это самый высокий уровень с 2007 года.

Глава американского центробанка добавил, что регулятор будет держать ставку, пока не зафиксируют неопровержимые доказательства замедления инфляции в США, которая в ноябре 2022 года остановилась на уровне 7,1%. В свою очередь целевой уровень инфляции в Федеральном резерве составляет 2%.

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