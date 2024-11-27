Курс доллара на сегодня

Торги во вторник, 26 ноября, доллар США завершил с ростом. На валюту влияют сигналы от центрального банка США и заявления Дональда Трампа о тарифах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Трамп готовит масштабные изменения на энергетическом рынке США

Протоколы с заседания в начале месяца дали понять, что чиновники разделились во мнениях относительно того, насколько нужно снижать процентные ставки. В то же время они согласились избегать конкретных указаний относительно того, как будет развиваться политика в ближайшие недели.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США торговался на уровне 106,89, вырос на 0,07%, согласно данным Yahoo!Finance. Этот показатель немного отошел от максимума за 52 недели, который зафиксировали на уровне 108,7.

За месяц доллар вырос на 2,52%. Тогда как в годовом исчислении индекс прибавил в цене 3,58%. Об этом сообщает Trading Economics.