ОПЕК+ перенесла важную встречу

ОПЕК+ решила перенести встречу по объемам добычи нефти, которая должна была состояться на выходных. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Секретариат ОПЕК заявил, что задержка связана с тем, что несколько министров примут участие в заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива в Кувейте. Это мероприятие запланировано на воскресенье, 1 декабря.

Важно! В прошлом Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры переносили даты встреч, когда им нужно было больше времени для заключения соглашения.

Напомним, что нефтяной картель имеет целью обсудить, стоит ли продолжать восстановление поставок, начиная с увеличения на 180 тысяч баррелей в сутки в январе.

На этой неделе уже звучали заявления о том, что уже начали переговоры об отсрочке этого шага, возможно, на несколько месяцев. Представители лидеров ОПЕК+ – Саудовская Аравия и Россия – на этой неделе посетили Ирак и Казахстан.

Сейчас альянс оказался перед неудобной дилеммой: продолжить ограничение объемов добычи нефти до 2025 года или рисковать избытком предложения на мировом рынке. По данным Международного энергетического агентства, даже продление ограничений на весь год не сможет предотвратить значительный избыток нефти на рынке.