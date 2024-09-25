Доллар дешевеет на рынке

Американский доллар демонстрирует отрицательную динамику на рынке, торгуясь недалеко от самого низкого уровня за 12 месяцев. На валюту влияют ожидания относительно следующих шагов центробанка США.

Что происходит с долларом

В среду, 25 сентября, Индекс доллара США торгуется на уровне 100,41. Это показатель демонстрирует отрицательную динамику на рынке, упав на 0,05%, информирует Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 100,22 – 100,44.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,21, сообщает издание CNBC.

Добавим, что прошлую неделю доллар завершил, вплотную приблизившись к минимальному уровню за 12 месяцев. Сейчас прогнозируют, что Федеральная резервная система США (ФРС) продолжит смягчать монетарную политику. Регулятор 18 сентября начал цикл снижения процентных ставок в первой экономике мира. Всего в годовом исчислении американский доллар ослаб почти на 6%, согласно данным MarketWatch.