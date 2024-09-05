Доллар оказался в подвешенном состоянии: что происходит с валютой США

Американский доллар снова демонстрирует отрицательные позиции. Валюта так реагирует на ожидания рынка относительно снижения процентных ставок в крупнейшей экономике мира.

Что происходит с долларом

Доллар имеет шаткие позиции на рынке, поскольку на динамики валюты влияют новые опасения относительно перспектив роста экономики США, которая является крупнейшей в мире. В то же время трейдеры делают ставку на агрессивный цикл смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Напомним, что снижения процентных ставок ожидают уже в сентябре, пишет Reuters

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Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Курс доллара США на рынке

Индекс доллара США в четверг, 5 сентября, сначала вырос на 0,02% до 101,28. Валюта также сумела немного восстановить позиции, которые были потеряны во время предыдущей торговой сессии. Однако сейчас индекс торгуется на уровне 101,21, упав на 0,15%. В течение дня этот показатель колебался в диапазоне 101,20 – 101,35, согласно данным MarketWatch. С начала года доллар подешевел на 0,12%.

Напомним, что за прошедшую неделю доллар подорожал на 1,2%. Это стало самым большим ростом для американской валюты с середины июня. В то же время доллар США за август потерял 2,6%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

В то же время позиции евро ослабли на 0,05%, тогда как фунт стерлингов демонстрировал стабильную динамику на рынке.

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