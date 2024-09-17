Сколько стоит 100 долларов в гривнах

С начала 2024 года доллар США существенно подорожал в Украине. Об этом свидетельствуют данные НБУ, банков и небанковских учреждений. Соответственно накапливать сбережения в валюте становится все дороже. Например, по состоянию на 17 сентября 1 доллар стоит 41,36 гривны, согласно данным Нацбанка. Напомним, что курс доллара начинал 2024 год на уровне 36,57 гривны.

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Похожую динамику можно отследить в банках Украины и обменниках. Курс доллара на 17 сентября:

Банки в Украине в среднем продают доллар США по курсу на уровне по 41,75 гривны, а покупают – за 41,30 гривны, информирует "Минфин";

В обменниках доллар покупают по 41,26 гривны, а продают – по 41,90 гривны, по данным finance.ua.

К теме! Курс евро также значительно подорожал в Украине за почти 9 месяцев текущего года. О том, как изменилась стоимость 100, 500 и 1000 евро с начала года – читайте здесь.

Однако 1 января 2024 года ситуация на рынке валют была немного другой. В частности, средний курс американской валюты в банках Украины колебался на уровне 38,2 гривны для покупки и 39 гривен для продажи. Тогда как на наличном рынке доллар в январе стоил 38,66 гривны (покупка) и 39,27 гривны (продажа).

Соответственно стоимость 100 долларов за почти 9 месяцев текущего года существенно выросла. Поэтому в начале года за 100 долларов в банках и обменниках нужно было заплатить 3900 гривен и 3927 гривен соответственно. По состоянию на 17 сентября нужно подготовить 4175 гривен для покупки 100 долларов в банках, тогда как обменниках придется заплатить 4190 гривен.