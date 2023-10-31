Доллар получил поддержку от экономики США: как валюта может закончить месяц

В настоящее время доллар демонстрирует отрицательные позиции на рынке. Однако дальше все будет зависеть от двух важнейших факторов. Больше об этом – рассказываем в материале 24 Канала.

Последние изменения на рынке валют

Во вторник, 31 октября, Индекс доллара США торгуется на уровне 106,07, по данным Yahoo!Finance. Этот индикатор потерял с начала сессии 0,04%. Диапазон колебания составляет от 106,06 – 106,45.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 113,15 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар получил поддержку от экономики США

Доллар США имеет все шансы завершить октябрь почти без изменений по отношению к корзине из 6 других валют. Напомним, что в сентябре американская валюта добавила 2,5% в месяц. В то же время позиции доллара США, по словам аналитиков, усиливают вероятность повышения ключевой ставки. CNBC.

Кроме того, они добавляют, что экономика США демонстрирует значок стойкость. Напомним, что в третьем квартале 2023 года экономика США демонстрирует лучшие темпы роста почти за два года.