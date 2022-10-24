Колебания доллара США: происходящее на рынке валют

Первый день новой рабочей недели прошел для доллара без резких изменений. На каком уровне остановились котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США в понедельник, 24 октября, завершает день с отрицательной динамикой на рынке.

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Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,01, сообщает Yahoo!Finance. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,2, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 112,01 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 0,01%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель утратил 1,84%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,94%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,71%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,39%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар резко укреплял позиции по корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако за последние несколько недель на рынке фиксировали разную динамику. Что известно об актуальной ситуации с валютой:

На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 111,47 – 112,53, согласно Yahoo! Finance;

согласно Yahoo! Finance; Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США повысит ставки до 5% к 2023 году , пишет Reuters.

, пишет Reuters. Эксперты из Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".

Добавим, что денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.