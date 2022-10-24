Коливання долара США: що відбувається на ринку валют

Загалом перший день нового робочого тижня пройшов для долара без різких змін. На якому рівні зупинилися котирування Індексу долара США – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у понеділок, 24 жовтня, завершує день зі від'ємною динамікою на ринку.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,01, повідомляє Yahoo!Finance. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,01 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник впав на 0,01%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник втратив 1,84%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 4,94%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,71%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,39%.

Ситуація на валютному ринку

Американський долар різко зміцнював позиції щодо кошика з 6 валют основних торгових партнерів США з початку 2022 року. Проте за останні кілька тижнів на ринку фіксували різну динаміку. Що відомо про актуальну ситуацію з валютою:

На сьогоднішніх торгах котирування коливалися в діапазоні 111,47 – 112,53, згідно з Yahoo!Finance;

згідно з Yahoo!Finance; Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США підвищить ставки до 5% до 2023 року , пише Reuters.

, пише Reuters. Експерти з Citigroup вважають, що долар буде зміцнювати позиції на ринку поки буде тривати економічний спад, адже за таких умов саме ця валюта стає "найбезпечнішим притулком".

Додамо, що грошова одиниця США та ключова валюта для світової торгівлі зовсім недавно коливалася на рівні нового максимуму за 20 років – 114,78.