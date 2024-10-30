Последние изменения на рынке валют

Во время торгов в среду, 30 октября, доллар США приблизился к пиковому уровню за три месяца. В то же время валюта демонстрирует отрицательную динамику на рынке, информирует CNBC.

Стоит внимания Цены на нефть одновременно выросли и упали: что происходит на рынке

Рынок ожидает публикацию макроэкономических данных, которые могут подсказать, какой будет дальнейшая монетарная политика Федеральной резервной системы США. Американский центральный банк в сентябре начал снижать процентные ставки.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США торговался на уровне 104,24. На момент создания этого материала этот показатель колеблется на уровне 104,15, упав на 0,15%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 103,98 – 98 104,32.

На предыдущей торговой сессии доллар вырос до 104,63, что является пиковым уровнем с 30 июля. В то же время сегодня позиции евро выросли на 0,06%, тогда как фунт стерлингов почти не изменился. Британская валюта ждет обнародования бюджета от нового правительства.