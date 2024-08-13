Доллар оказался в подвешенном состоянии: что происходит на рынке

Доллар демонстрирует стабильную динамику на рынке, однако его позиции под вопросом. На валюту влияют настроения инвесторов, которые ждут ряд важных данных об экономической ситуации в США.

Что влияет на доллар США

Доллар США сейчас находится в подвешенном состоянии. К этому привело то, что инвесторы ожидают, как новые данные об экономике США повлияют на вероятность снижения процентных ставок в стране. В частности, речь идет о новых данных об Индексе цен производителей, которые выйдут позже и станут своеобразной "закуской" к основному отчету по инфляции в среду и могут повлиять на рынки, поскольку они влияют на базовый показатель личного потребления, которому отдает предпочтение Федеральная резервная система США.

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В то же время на рынок больше влияет отчет о потребительских ценах и розничных продажах за июль, который может существенно повлиять на то, смягчит ли центральный банк США свою монетарную политику, снизив ставку на 25 или 50 пунктов в сентябре, согласно данным Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменились позиции доллара на рынке

Во вторник, 13 августа, Индекс доллара США торгуется на уровне 103,10. Этот индикатор пока демонстрирует отрицательную динамику, однако ситуация на рынке стабильная, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 103,07 – 103,18.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: