Доллар теряет позиции: что происходит с валютой США

Доллар США в очередной раз за неделю изменил динамику на рынке. Сейчас рынок валют больше всего реагирует на новости о переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Почему падает доллар

В пятницу, 9 мая, доллар США фиксирует потери на рынке. Два предыдущих дня доллар уверенно рос в цене. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Сейчас внимание инвесторов приковано к предстоящей встрече США и Китая, которая пройдет в Швейцарии. Представители стран будут обсуждать пошлины и торговые отношения. В частности, Трамп заявил, что ожидает от переговоров ощутимого процесса.

Кроме того, новости о новом торговом соглашении между США и Великобританией способствовали определенному облегчению для инвесторов, которые надеялись на деэскалацию напряженности в мировой торговле.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США упал на 0,24% и торгуется на уровне 100,40, согласно данным портала MarketWatch. В течение сессии индекс доллара колебался в диапазоне от 100,32 до 100,86.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: