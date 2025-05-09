Долар втрачає позиції: що відбувається з валютою США

Долар США вкотре за тиждень змінив динаміку на ринку. Наразі ринок валют найбільше реагує на новини про переговори між двома найбільшими економіками світу.

Чому падає долар

У п'ятницю, 9 травня, долар США фіксує втрати на ринку. Два попередні дні долар впевнено зростав в ціні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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Наразі увага інвесторів прикута до майбутньої зустрічі США та Китаю, яка пройде в Швейцарії. Представники країн будуть обговорювати мита та торгові відносини. Зокрема, Трамп заявив, що очікує від переговорів відчутного процесу.

Крім того, новини про нову торгову угоду між США та Великою Британією сприяли певному полегшенню для інвесторів, які сподівалися на деескалацію напруженості у світовій торгівлі.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США впав на 0,24% та торгується на рівні 100,40, згідно з даними порталу MarketWatch. Протягом сесії індекс долара коливався в діапазоні від 100,32 до 100,86.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: