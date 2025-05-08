Доллар продолжает укреплять позиции на рынке. Валюта получила поддержку благодаря сразу двум важным факторам.

Почему доллар растет в цене

Во время торгов в четверг, 8 мая, доллар США дорожает относительно корзины из 6 других валют. Индекс доллара, в частности, пересек, отметку в 100. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар растет в цене, поскольку рынок положительно оценивает предстоящие торговые переговоры США и Китая, которые пройдут в Швейцарии. Валюта также отреагировала ростом на решение Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на текущем уровне – 4,25% до 4,5%. Напомним, что ставку не меняли с декабря 2024 года

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

На момент создания этого материала, Индекс доллара США вырос на 0,34% и колеблется на уровне 99,43, по данным портала MarketWatch. В течение сессии индекс доллара колебался в диапазоне от 99,61 до 100,21.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: