Почему доллар растет в цене
- Доллар США дорожает благодаря позитивным ожиданиям от торговых переговоров США и Китая в Швейцарии и сохранению процентных ставок Федеральным резервом.
- Индекс доллара вырос на 0,34% до 99,43, колеблясь в течение сессии между 99,61 и 100,21, с наибольшими изменениями за год между 97,92 и 110,18.
Доллар продолжает укреплять позиции на рынке. Валюта получила поддержку благодаря сразу двум важным факторам.
Почему доллар растет в цене
Во время торгов в четверг, 8 мая, доллар США дорожает относительно корзины из 6 других валют. Индекс доллара, в частности, пересек, отметку в 100. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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Доллар растет в цене, поскольку рынок положительно оценивает предстоящие торговые переговоры США и Китая, которые пройдут в Швейцарии. Валюта также отреагировала ростом на решение Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на текущем уровне – 4,25% до 4,5%. Напомним, что ставку не меняли с декабря 2024 года
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что с долларом сегодня
На момент создания этого материала, Индекс доллара США вырос на 0,34% и колеблется на уровне 99,43, по данным портала MarketWatch. В течение сессии индекс доллара колебался в диапазоне от 99,61 до 100,21.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.