Доллар дорожает самыми стремительными темпами с начала лета

Доллар США существенно укрепил позиции на рынке. Более того, американская валюта зафиксировала самый стремительный рост с начала лета.

Какие факторы влияют на доллар США

В четверг, 26 сентября, доллар удерживает устойчивые позиции на рынке после самого стремительного ралли с начала июня. Дело в том, что трейдеры ждут новых заявлений от представителей Федеральной резервной системы США, чтобы получить подсказки относительно темпов снижения ставки, информирует CNBC.

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Американская валюта существенно укрепила свои позиции на рынке во время ночных торгов. Пока неизвестно, что стало катализатором для подорожания доллара.

Что происходит с долларом

CNBC информирует, что Индекс доллара США упал на 0,07% до 100,87. До этого доллар зафиксировал рост на 0,57%, что стало самым большим приростом за день с начала июня. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 100,96, выросши на 0,05%, информирует Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 100,89 – 100 100,96.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,21, сообщает издание CNBC.