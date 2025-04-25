Доллар приближается к важному психологическому уровню на рынке

Доллар США дорожает и восстанавливает позиции на рынке после существенного обвала. Американская валюта дорожает благодаря признакам налаживания отношений между США и топовыми странами Азии.

Почему доллар растет в цене

В пятницу, 25 апреля 2025 года, доллар США дорожает относительно корзины из 6 других валют. Более того, Индекс доллара США приблизился к важному уровню, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар США растет в цене из-за заявлений президента Дональда Трампа относительно переговоров с Китаем. Интересно, что Пекин отрицает ведение переговоров между странами. В то же время Китай рассматривает возможность отмены пошлин в размере 125% на некоторые американские товары.

На фоне этого растут ожидания на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Доллар также получил дополнительную поддержку благодаря признакам прогресса в торговых переговорах с Японией и Южной Кореей.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сегодня колеблется на уровне 99,61. Доллар подорожал во время торгов на 0,23%, по данным MarketWatch. В течение торгового дня доллара США колебался в диапазоне от 99,40 до 99,89.

Интересно! В начале недели курс евро вырос до максимального уровня по отношению к доллару с ноября 2021 года. Евро растет в цене благодаря падению доллара США. Кроме того, инвесторы по-новому оценивают роль доллара на глобальном рынке.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: