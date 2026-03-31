Месяц начнется со скачка доллара: официальный курс валют на 1 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 1 апреля. Второй месяц весны начался с подорожания доллара и евро.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 31 марта торгуется по 43,79 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 30 марта. Официальный курс евро составляет 50,31 гривны, следовательно его цена упала еще на 17 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 1 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,91 гривны (+12 копеек);

евро – 50,45 гривны (+14 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 31 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,58 гривны , а продажа – по 44,10 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа – по 43,98 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,30 гривны, а продажа – по 44,05 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 31 марта был таким: в банках – покупка в среднем была по 50,07 гривны , а продажа – по 50,83 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,52 гривны , а продажа – по 50,73 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,26 гривны, а продажа – по 50,98 гривны.

Обесценится ли гривна в апреле?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение апреля курс доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,50 гривен.

Сейчас международные резервы Украины превышают 50 миллиардов долларов, что позволяет Нацбанку и дальше действовать уверенно, проводя интервенции на рынке для сглаживания чрезмерного спроса.

Однако на стоит забывать о состоянии экономики страны после сложной зимы. Например, граждане чаще выбирают валюту, чтобы уберечь свои сбережения, а импортеры топлива нетипично активны из-за нестабильности на Ближнем Востоке.