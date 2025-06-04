Доллар получил новый удар: что происходит с валютой США
- Доллар США теряет позиции из-за смешанных сигналов на рынке, включая медленные темпы найма и рост количества вакансий.
- Индекс доллара США колеблется на уровне 98,98, упав на 0,25% во время торгов, с пиковым значением 110,18 и минимумом 97,92 за последние 12 месяцев.
Доллар США теряет позиции на рынке на фоне смешанных факторов влияния. Речь идет о таможенной политике Трампа и заявлениях ФРС США.
Почему доллар сегодня падает
В среду, 4 июня, американский доллар теряет позиции на рынке. Валюта реагирует на смешанные сигналы на рынке, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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В частности, на динамику доллара США влияют данные о самых медленных темпах найма с марта 2023 года в частном бизнесе. В то же время зафиксировали существенный рост количества вакансий. Представители Федеральной резервной системы США (ФРС) в целом продолжают заявлять о необходимости сохранения процентных ставок на неизменном уровне. Они добавляют, что главные факторы влияния:
- Неопределенность в мировой торговле;
- Центробанк сохраняет свою независимость даже несмотря на постоянное давление со стороны президента Трампа, который требует снижения ставок.
Кроме того, мировая торговля остается в центре внимания, поскольку сегодня официально вступили в силу новые тарифы на уровне 50% на импорт стали и алюминия в США. Напомним, что в четверг, 29 мая, доллар США сначала вырос на новостях о том, что суд заблокировал тарифы президента Трампа, отметив, что он превысил свои полномочия.
Что такое Индекс доллара США (DXY)
Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США колеблется на уровне 98,98, по данным MarketWatch. Доллар упал в цене на 0,25% во время торгов. Диапазон индекса за день составляет от 98,97 до 99,39.
Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.