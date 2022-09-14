После взлета до максимума за 20 лет: что сейчас происходит с долларом США

Доллар теряет позиции против корзины из 6 валют основных торговых партнеров США. Что происходит на рынке с начала 2022 года – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 14 сентября 2022 года Индекс доллара США колеблется на уровне 109,63 по данным Yahoo! Finance. С начала торговой сессии котировки упали на 0,19%. Индекс начал день на уровне 109,97. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,32, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то время как WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 109,61, согласно WSJ. С начала торгов на рынке этот показатель потерял 0,19%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 2,86%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 4,25%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 14,24%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 18,46%.

Ситуация на валютном рынке

С начала 2022 г. американский доллар мощно укрепил свои позиции на валютном рынке. В частности, за август индекс доллара США вырос примерно на 2,6%, продемонстрировав рост в течение 3 месяцев подряд.

С начала этой недели Индекс доллара США демонстрирует отрицательную динамику. По состоянию на понедельник, 12 сентября, американский доллар остановился недалеко от минимума через две недели. В то время как на прошлой неделе, этот показатель достиг максимума за 20 лет на уровне 110,79, пишет CNBC.