Сколько стоит доллар в России

По состоянию на 14 ноября в России зафиксировали пиковый курс доллара США за год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Во время торгов курс доллара США достиг отметки в 100,7 рубля. На данный момент американская валюта немного упала в цене и торгуется на уровне 99,5 рубля. Однако с начала торгового дня, доллар подорожал на 1,14%.

Кроме того, за последний месяц курс доллара к рублю подорожал на 4,23%, а с начала года – на 11,68%.

Напомним, что последний раз курс доллара пересекал отметку в 100 рублей аж в октябре 2023 года. Также добавим, что с июня 2022 стоимость доллара на российском рынке выросла почти вдвое – с 53 до 100 рублей на 14 ноября.