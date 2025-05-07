Курс доллара обвалился до критически низкого уровня в России

Российский рубль стремительно укрепляет позиции относительно доллара США. Эта тенденция без изменений удерживается на рынке с начала года. Однако эксперты прогнозируют рост курса доллара в ближайшие месяцы.

Курс доллара к рублю

Доллар США теряет позиции в России. Американская валюта ослабевает по отношению к рублю с начала года. По состоянию на 7 мая 2025 года курс доллара упал до важного уровня, информирует 24 Канал со ссылкой Google Финансы.

Обратите внимание Инвесторы массово бегут из США: где они "спрятали" почти 8 миллиардов долларов

На момент создания этого материала, курс доллара колеблется на уровне 80,77 рубля, что является вторым самым низким уровнем с начала года. Минимум зафиксировали 5 мая, когда доллар торговался на уровне 80,50 рубля. За сегодня курс доллара упал на 0,88%. С января курс доллара к рублю подешевел почти на 29%.

К теме! В годовом исчислении меньше всего доллар стоил 78,166 рубля. Тогда как максимум зафиксировали на уровне 115,07 рубля за доллар США, по данным Bloomberg.

Российский рубль растет несмотря на турбулентный период на рынке нефти. В частности, на этой неделе цены на нефть упали до самого низкого уровня за 4 года. Кроме того, позиции рубля на рынке не ослабевают даже из-за риска введения новых санкций против России. Напомним, что в начале недели президент США Дональд Трамп пригрозил Москве новыми санкциями.

Согласно прогнозу TradingEconomics, до конца II квартала курс доллара в России будет колебаться на уровне 84,82 рубля. Тогда как в годовом расчете ожидают, что доллар укрепит позиции на рынке еще больше, а курс достигнет 91,34 рубля.