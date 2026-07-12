Курс валюты в середине лета: эксперт назвал главный риск для Украины

Середина лета вряд ли принесет резкие изменения на валютном рынке. С тех пор как 1 июля официальный курс доллара был установлен на уровне 44,79 гривны, он колеблется вблизи этой отметки, но ежедневные изменения остаются незначительными, в пределах 40 – 50 копеек.

Какой будет ситуация в середине июля

Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозам, в ближайшие дни доллар будет находиться в пределах 44,4 – 45 гривен, тогда как для курса евро характерен диапазон 51 – 52,5 гривны.

Таким образом, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке и противоречивые заявления политиков, мировая конъюнктура на следующей неделе будет относительно стабильной, а соотношение EUR/USD составит 1,14 – 1,16.

Впрочем, главным риском для украинского валютного рынка в период с 13 по 19 июля эксперт по-прежнему считает ситуацию вокруг топлива. Прежде всего речь идет о следующих факторах:

стоимость энергоресурсов в мире;

соответствующая активность импортеров на межбанковском рынке;

связанная с этим ситуация с безопасностью в стране.

И хотя оснований говорить о системном дефиците пока нет благодаря налаженным поставкам, локальные перебои в работе АЗС все же способны ситуативно влиять на цены. Прежде всего это касается прифронтовых и других пострадавших от российских атак регионов, где часть заправок не работает, что сужает предложение и может спровоцировать ажиотаж.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Нечто подобное наблюдалось в конце весны и летом 2022 года, когда враг систематически уничтожал запасы топлива, инфраструктуру хранения, добычи и транспортировки. Пока не были налажены безопасные пути поставки импортного ресурса, обстановка на рынке топлива оставалась весьма напряженной.

Характеристики валютного рынка с 13 по 19 июля

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 44,4 – 45 гривен за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45 гривен за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро.

: на межбанке 44,4 – 45 гривен за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45 гривен за доллар и 51 – 52,5 гривны за евро. Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.

: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны.

межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

К слову, стоимость топлива и в дальнейшем будет одним из ключевых факторов инфляционного давления, а значит, будет влиять и на динамику потребительских цен в ближайшие недели. В связи с этим, несмотря на общую предсказуемость курсовых колебаний, на валютном рынке возможно усиление дисбаланса между спросом и предложением, что потребует от Нацбанка оперативной реакции.

По предварительным оценкам, в период с 13 по 19 июля регулятор может направить на интервенции до 900 миллионов долларов.