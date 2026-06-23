Курс покупки вырос, а продажи – упал: как изменилась цена валюты в обменниках Украины

Во вторник, 23 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,90 гривны, а евро – 51,41 гривны. Однако иностранная наличность для обычных граждан обойдется в несколько иную сумму.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 23 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,65 гривны (-1 копейка), а продажа — 45,15 гривны (без изменений).

(-1 копейка), а продажа — (без изменений). Покупка евро осуществляется по 51,22 гривны (-1 копейка), а продажа — по 51,91 гривны (+4 копейки).

Смотрите также "Размер имеет значение": что известно о самой большой и самой маленькой банкнотах в мире

Что с курсом валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 45,05 гривны (+3 копейки), а продажа — 45 гривен (без изменений).

(+3 копейки), а продажа — (без изменений). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,70 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (-15 копеек).

Какой курс в обменных пунктах?

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,79 гривны (+30 копеек), а продают — по 45,05 гривны (-7 копеек).

(+30 копеек), а продают — по (-7 копеек). Евро покупают по 51,61 гривны (+16 копеек), а продают – по 51,88 гривны (-14 копеек).

Обратите внимание, что нынешнее подорожание валюты вряд ли свидетельствует об ажиотаже среди населения или нехватке наличности. Как отмечают банкиры, скорее речь идет о тактике отдельных сетей, которые пытаются воспользоваться информационным фоном и увеличивают разницу между курсами покупки и продажи. Поэтому новые максимумы на табло пока не стоит расценивать как признак кардинальных изменений. К слову, накануне цена доллара в обменных пунктах достигла 45 гривен.