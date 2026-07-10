Доллар подорожал в Украине накануне выходных: какой курс в обменниках

В пятницу, 10 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,51 гривны, а евро – 50,87 гривны. Подорожала ли иностранная наличность в банках, обменных пунктах и на черном рынке – читайте далее.

Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 10 июля покупка доллара в банках стоит в среднем 44,35 гривны (+8 копеек), а продажа – 44,82 гривны (+6 копеек).

, по состоянию на утро 10 июля покупка доллара в банках стоит в среднем (+8 копеек), а продажа – (+6 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,67 гривны (+9 копеек), а продажа – по 51,23 гривны (+1 копейка).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем стоит 44,61 гривны (+4 копейки), а продают – по 44,60 гривны (без изменений).

(+4 копейки), а продают – по (без изменений). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,04 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,20 гривны (без изменений).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменники покупают доллары в среднем по 44,20 гривны (-4 копейки), а продают – по 44,82 гривны (+20 копеек).

(-4 копейки), а продают – по (+20 копеек). Евро покупают по 50,80 гривны (-6 копеек), а продают – по 51,43 гривны (+10 копеек).

Напомним, главная задача Нацбанка – не фиксировать стоимость валют, а предотвращать резкие и необоснованные изменения на рынке. Именно для этого регулятор применяет режим "управляемой гибкости".

По прогнозам экспертов, курс доллара в течение июля будет колебаться в пределах 44,50 – 45,50 гривны, тогда как для евро диапазон колебаний, как обычно, шире – от 51 до 53 гривен.