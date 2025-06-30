Доллар ставит антирекорды: что происходит с курсом валют

Доллар достиг почти четырехлетнего минимума по отношению к евро. Американская валюта также упала до четырехлетнего минимума относительно фунта стерлингов и до самого низкого уровня за более чем десятилетие относительно швейцарского франка.

Какой курс доллара

В понедельник, 30 июня, курс доллара к иене снизился на 0,4% до 144,11, а по отношению к евро пребывает на уровне 1,17 доллара – близко к максимуму с сентября 2021 года. Фунт стерлингов потерял 0,1%, опустившись до 1,37 доллара, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Важно! В четверг, 26 июня, курс доллара относительно фунта стерлингов упал до самого низкого уровня с октября 2021 года.

Курс доллара к швейцарскому франку составил 0,79 франка после снижения в пятницу, 27 июня, до самого низкого уровня с января 2015 года.

Почему падает курс доллара

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность снижения процентной ставки в США как минимум на четверть процентного пункта до сентября выросла до 91,5% по сравнению с 83% неделей ранее.

Важно! На этой неделе в США ожидается публикация ряда отчетов, включая ключевой отчет о занятости, который может повлиять на ожидания рынка относительно следующих действий центрального банка.

Риски, по-прежнему, склоняются к ослаблению доллара, однако наши прогнозы предполагают постепенное замедление роста зарплат и ускорение инфляции в ближайшие месяцы. Это означает, что рынки, вероятно, переоценивают степень готовности ФРС сохранять мягкую ценовую политику,

– отметил валютный стратег ING Франческо Песоле.

Эксперт добавил, что любое разочарование в данных на этой неделе может спровоцировать новый виток распродажи доллара.

Кроме того, инвесторы следят за законопроектом Трампа о масштабном сокращении налогов и расходов, который может увеличить государственный долг на 3,3 триллиона долларов.

Интересно! Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты к шести основным валютам, направляется к наибольшему падению за первое полугодие с начала 1970-х годов.