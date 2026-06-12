Доллар дорожает: какие курсы валют установили обменные пункты перед выходными

Официальный курс доллара в пятницу, 12 июня, составляет 44,92 гривны, а евро — 51,83 гривны. При этом в банках и обменных пунктах доллар и евро продаются по другим ценам.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 12 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем 44,60 гривен (-15 копеек), а продажа по 45,17 гривен (-5 копеек).

(-15 копеек), а продажа по (-5 копеек). Покупка евро осуществляется по 51,60 гривен (-5 копеек), а продажа – по 52,25 гривен (-7 копеек).

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Что с курсом валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 44,88 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,90 гривен (+3 копейки).

(+1 копейка), а продажа – по (+3 копейки). Зато покупка евро происходит по 52 гривны (+1 копейка), а продажа – по 52,20 гривен (без изменений).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,55 гривен (+7 копеек), а продают – по 45,05 гривен (+7 копеек).

(+7 копеек), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 51,84 гривны (-1 копейка), а продают – по 52,38 гривен (+4 копейки).

Что будет с курсом валюты?

Для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что ситуация на валютном рынке остается под контролем. По словам эксперта, на рынок влияет ряд факторов, однако поводов для беспокойства нет.

В то же время 18 июня Нацбанк должен объявить решение относительно учетной ставки. Наиболее вероятный вариант, что показатель сохранят на текущем уровне и не будут менять. В частности, важно учитывать, что учетная ставка напрямую влияет на курс валют из-за изменения спроса и предложения на рынке.