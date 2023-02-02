Доллар приближается к минимуму за 9 месяцев, а евро достиг максимума почти за год

Американский доллар держится за положительную динамику после очередного решения центрального банка, но колеблется на уровне, близком к многомесячному минимуму. О последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

В четверг, 2 февраля 2023 года, котировки Индекса доллара США выросли всего на 0,01% к 101,24, сообщает Yahoo!Finance. Этот показатель приблизился к минимуму за 9 месяцев. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 100,82 – 101,25.

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,14, согласно данным CNBC.

Это происходит после того, как Федеральный резерв поднял ставку всего на 25 пунктов, что является менее агрессивным шагом от регулятора в рамках этой монетарной политики. Кроме того, глава американского центробанка впервые заявил об успехах в борьбе с инфляцией.

Это подкрепляет ожидания рынка, что кампания по поднятию ставок уже близится к завершению и позже банк может перейти к сокращению, пишет Reuters. Однако в Федеральном резерве заявили, что для окончательной победы над инфляцией требуется дальнейшее поднятие ставки и удержание ее на высоком уровне в течение 2023 года, говорится в издании.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

В то же время евро взлетело до максимума за 10 месяцев против доллара США накануне встречи Европейского центрального банка. В то же время британский фунт вырос на 0,47% в среду, колебался на уровне 1,236 доллара. Кроме того, американская валюта упала по отношению к японской иене. Курс остановился на уровне 128,07 иены за доллар, что является самым низким показателем за две недели.

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