Польша или Украина: где покупать доллар выгоднее

Курс доллара США в Украине и Польше отличается. Поэтому, логично, может возникнуть вопрос, в какой стране покупать доллар выгоднее.

Курс доллара США в Польше и в Украине

Согласно данным Google Финансы, в Польше доллар стоит 3,93 злотого. Портал "Минфин" за 100 долларов в соседней стране придется заплатить 384,11 злотого. Эта сумма рассчитана по среднему курсу доллара в банках.

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При этом в обменниках средняя стоимость 100 долларов составляет 385,3 злотого. В то же время средний курс карточный курс Visa и Mastercard составляет 3,898 злотого.

Для сравнения в Украине банки продают доллар в среднем по курсу на уровне 41,50 гривны. Тогда как в обменники по состоянию на 6 октября продают американскую валюту за 45,88 гривны. Это означает, что за 100 долларов в Украине нужно заплатить от 4150 гривен до 4588 гривен.

При этом один злотый в гривнах составляет от 10,57 по курсу НБУ. Тогда как банки продают злотый по курсу на уровне 10,70 гривна, а обменники – за 10,75 гривны. То есть 385 злотых – это ориентировочно от 4119,5 гривны до 4138,5 гривны.