24 Канал посчитал сколько можно было купить за доллар в тогда и сейчас. А также как изменилась средняя зарплата в пересчете на доллар.

Смотрите также Путь от карбованцев до гривен: какими были первые деньги Украины

Как менялся курс гривны?

Сначала украинская валюта считалась достаточно стабильной, однако со временем мировой кризис, политические события и внутренняя экономика многократно меняли соотношение гривны и доллара. Уже в 1998 году курс вырос до 2,48, а к 2000-му доллар стоил почти 5,5 гривен

После этого в течение десятилетия сохранялась относительная стабильность, даже политические события вроде Оранжевой революции 2004 года почти не повлияли на национальную валюту.

Ситуация изменилась в 2009 году, когда мировой кризис привел к падению курса гривны до 8 за доллар. Следующий перелом наступил в 2014-2015 годах, во время Революции достоинства и начала российской агрессии.

Примечательно! В этот период за считанные месяцы курс подскочил сначала до 10, а затем до 15-23 гривен за доллар, после чего страна перешла к плавающему курсу.

В последующие годы доллар колебался в пределах 24-27 гривен, а укрепление гривны в 2019-м до 25,85 оказалось временным. До 2020-х годов среднегодовой курс держался около 27, а в августе 2025 года доллар стоит уже 41,37 гривны.

Что можно было купить за доллар в 1996 году?

Итак, как мы указывали выше, в 1996 году курс доллара равнялся 1,76 гривны. Впрочем, по данным YouTube-канала "Характерник" цены также существенно отличались от нынешних.

Какими были цены в 1996 году:

Батон – 32 копейки;

Молоко (1 литр) – 90 копеек;

Сметана (0,5 литра) – 1,5 гривны;

Мясо (1 килограмм) – 4 гривны;

Масло (1 литр) – 1,8 гривны;

Гречка (1 килограмм) – 60 копеек;

Картофель (1 килограмм) – 30 копеек;

Соль (1 килограмм) – 30 копеек;

Бензин (1 литр) – 60 копеек.

Что можно было купить в Украине за 1 доллар в 1996 году:

Батон – 5,5 штук;

Молоко (1 литр) – 1,95 литра;

Сметана (0,5 литра) – 1,17 литра;

Мясо (1 килограмм) – 440 граммов;

Масло (1 литр) – 0,97 литра;

Гречка (1 килограмм) – 2,93 килограмма;

Картофель (1 килограмм) – 5,86 килограмма;

Соль (1 килограмм) – 5,86 килограмма;

Бензин (1 литр) – 2,93 литра.

Что можно купить за доллар в 2025 году?

По состоянию на 21 августа 2025 года курс доллара равен 41,37 гривны. Цены за это время также существенно выросли.

Какие цены в 2025 году:

Батон – 27,90 гривны;

Молоко (1 литр) – 59,51 гривны;

Сметана (0,5 литра) – 69,27 гривны;

Мясо (1 килограмм) – 361,45 гривны;

Масло (1 литр) – 96,31 гривны;

Гречка (1 килограмм) – 34,10 гривны;

Картофель (1 килограмм) – 18,90 гривны;

Соль (1 килограмм) – 37,45 гривны;

Бензин (1 литр) – 58,80 гривны.

Что можно купить в Украине за 1 доллар в 2025 году:

Батон – 1,4 штуки (-74,5%);

Молоко (1 литр) – 0,69 литра (-64,6%);

Сметана (0,5 литра) – 0,59 (-49,5%) литра;

Мясо (1 килограмм) – 110 граммов (-75%);

Масло (1 литр) – 0,42 литра (-56,7%);

Гречка (1 килограмм) – 2,93 килограмма (-59%);

Картофель (1 килограмм) – 2,18 килограмма (-62,7);

Соль (1 килограмм) – 1.10 килограмма (-81,2%);

Бензин (1 литр) – 2,93 литра (-76,1%).

Как видим, гривна значительно потеряла в стоимости относительно доллара с 1996 года. Впрочем, в тот период экономической нестабильности зарплаты украинцев также существенно отличались от нынешних.

Какими были зарплаты в 1996 году?

Средняя зарплата в 1996 году составляла около 100-130 гривен – 60-75 долларов. Кроме того, многие украинцы в этот период сталкивались с существенными задержками в выплатах, которые могли достигать 8-10 месяцев.

У моей матери была тогда зарплата 68 гривен в месяц, а у отца – около 90 гривен. Но деньги на руки все не давали, половину надо было выбирать товаром, который отпускали по ваучерам в продуктовом магазине, где цены были выше рыночных,

– отметил один из комментаторов под видео с ценами 1996 года.

Интересно! По данным Госстата средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла до 23 460 гривен. Это равняется примерно 567 долларам.