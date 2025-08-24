24 Канал посчитал сколько можно было купить за доллар в тогда и сейчас. А также как изменилась средняя зарплата в пересчете на доллар.
Смотрите также Путь от карбованцев до гривен: какими были первые деньги Украины
Как менялся курс гривны?
Сначала украинская валюта считалась достаточно стабильной, однако со временем мировой кризис, политические события и внутренняя экономика многократно меняли соотношение гривны и доллара. Уже в 1998 году курс вырос до 2,48, а к 2000-му доллар стоил почти 5,5 гривен
После этого в течение десятилетия сохранялась относительная стабильность, даже политические события вроде Оранжевой революции 2004 года почти не повлияли на национальную валюту.
Ситуация изменилась в 2009 году, когда мировой кризис привел к падению курса гривны до 8 за доллар. Следующий перелом наступил в 2014-2015 годах, во время Революции достоинства и начала российской агрессии.
Примечательно! В этот период за считанные месяцы курс подскочил сначала до 10, а затем до 15-23 гривен за доллар, после чего страна перешла к плавающему курсу.
В последующие годы доллар колебался в пределах 24-27 гривен, а укрепление гривны в 2019-м до 25,85 оказалось временным. До 2020-х годов среднегодовой курс держался около 27, а в августе 2025 года доллар стоит уже 41,37 гривны.
Что можно было купить за доллар в 1996 году?
Итак, как мы указывали выше, в 1996 году курс доллара равнялся 1,76 гривны. Впрочем, по данным YouTube-канала "Характерник" цены также существенно отличались от нынешних.
Какими были цены в 1996 году:
- Батон – 32 копейки;
- Молоко (1 литр) – 90 копеек;
- Сметана (0,5 литра) – 1,5 гривны;
- Мясо (1 килограмм) – 4 гривны;
- Масло (1 литр) – 1,8 гривны;
- Гречка (1 килограмм) – 60 копеек;
- Картофель (1 килограмм) – 30 копеек;
- Соль (1 килограмм) – 30 копеек;
- Бензин (1 литр) – 60 копеек.
Что можно было купить в Украине за 1 доллар в 1996 году:
- Батон – 5,5 штук;
- Молоко (1 литр) – 1,95 литра;
- Сметана (0,5 литра) – 1,17 литра;
- Мясо (1 килограмм) – 440 граммов;
- Масло (1 литр) – 0,97 литра;
- Гречка (1 килограмм) – 2,93 килограмма;
- Картофель (1 килограмм) – 5,86 килограмма;
- Соль (1 килограмм) – 5,86 килограмма;
- Бензин (1 литр) – 2,93 литра.
Что можно купить за доллар в 2025 году?
По состоянию на 21 августа 2025 года курс доллара равен 41,37 гривны. Цены за это время также существенно выросли.
Какие цены в 2025 году:
- Батон – 27,90 гривны;
- Молоко (1 литр) – 59,51 гривны;
- Сметана (0,5 литра) – 69,27 гривны;
- Мясо (1 килограмм) – 361,45 гривны;
- Масло (1 литр) – 96,31 гривны;
- Гречка (1 килограмм) – 34,10 гривны;
- Картофель (1 килограмм) – 18,90 гривны;
- Соль (1 килограмм) – 37,45 гривны;
- Бензин (1 литр) – 58,80 гривны.
Что можно купить в Украине за 1 доллар в 2025 году:
- Батон – 1,4 штуки (-74,5%);
- Молоко (1 литр) – 0,69 литра (-64,6%);
- Сметана (0,5 литра) – 0,59 (-49,5%) литра;
- Мясо (1 килограмм) – 110 граммов (-75%);
- Масло (1 литр) – 0,42 литра (-56,7%);
- Гречка (1 килограмм) – 2,93 килограмма (-59%);
- Картофель (1 килограмм) – 2,18 килограмма (-62,7);
- Соль (1 килограмм) – 1.10 килограмма (-81,2%);
- Бензин (1 литр) – 2,93 литра (-76,1%).
Как видим, гривна значительно потеряла в стоимости относительно доллара с 1996 года. Впрочем, в тот период экономической нестабильности зарплаты украинцев также существенно отличались от нынешних.
Какими были зарплаты в 1996 году?
Средняя зарплата в 1996 году составляла около 100-130 гривен – 60-75 долларов. Кроме того, многие украинцы в этот период сталкивались с существенными задержками в выплатах, которые могли достигать 8-10 месяцев.
У моей матери была тогда зарплата 68 гривен в месяц, а у отца – около 90 гривен. Но деньги на руки все не давали, половину надо было выбирать товаром, который отпускали по ваучерам в продуктовом магазине, где цены были выше рыночных,
– отметил один из комментаторов под видео с ценами 1996 года.
Интересно! По данным Госстата средняя зарплата в Украине в 2025 году выросла до 23 460 гривен. Это равняется примерно 567 долларам.