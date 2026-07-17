Обменники изменили курс доллара перед выходными: сколько стоит наличка

В пятницу, 17 июля, официальный курс доллара в Украине составляет 44,61 гривны, а евро – 51,16 гривны. Однако в обменных пунктах для обычных граждан иностранная наличность стоит по-другому.

Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 17 июля покупка доллара в банках обходится в среднем в 44,41 гривны (-3 копейки), а продажа – в 44,91 гривны (-1 копейка).

, по состоянию на утро 17 июля покупка доллара в банках обходится в среднем в (-3 копейки), а продажа – в (-1 копейка). Покупка евро осуществляется по курсу 50,89 гривны (+3 копейки), а продажа – по курсу 51,53 гривны (-1 копейка).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,74 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,80 гривны (+1 копейка).

(-2 копейки), а продажа – по (+1 копейка). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,35 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,21 гривны (+7 копеек), а продают – по 44,86 гривны (+1 копейка).

(+7 копеек), а продают – по (+1 копейка). Евро покупают по 50,99 гривны (-3 копейки), а продают – по 51,63 гривны (без изменений).

Напомним, в государственном бюджете на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 гривны за доллар, однако этот показатель не следует воспринимать как прогноз или целевой ориентир.

В Нацбанке неоднократно подчеркивали, что не ставят перед собой цель удерживать курс гривны на определенном уровне. Главной задачей регулятора остается обеспечение стабильности на валютном рынке, и в случае необходимости он готов реагировать на изменение ситуации, используя свои инструменты и международные резервы.