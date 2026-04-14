Где выгоднее менять валюту после Пасхи – в банках или обменниках

Во вторник, 14 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,43 гривны, а евро – 50,75 гривны. Правда, банки и обменники предлагают гражданам несколько иную цену.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 14 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,25 гривны (без изменений), а продажа по 43,77 гривны (+4 копейки).

(без изменений), а продажа по (+4 копейки). Покупка евро проходит по 50,60 гривны (без изменений), а продажа – по 51,35 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,65 гривны (+5 копеек), а продажа – по 43,65 гривны (-10 копеек).

(+5 копеек), а продажа – по (-10 копеек). Зато покупка евро проходит по 51 гривне (+10 копеек), а продажа – по 51,38 гривны (+33 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,76 гривны (-14 копеек), а продают – по 43,71 гривне (+5 копеек).

(-14 копеек), а продают – по (+5 копеек). Евро покупают по 50,73 гривны (+8 копеек), а продают – по 51,48 гривны (+23 копейки).

Каким будет курс валют на этой неделе?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в течение 13 – 17 апреля возможно сохранение курса в близком к текущему диапазоне.

В пользу гривны будут работать сразу несколько факторов. В частности, Национальный банк еще в середине марта оставил учетную ставку на уровне 15%, поэтому монетарные условия пока достаточно жесткие для сдерживания чрезмерного спроса на валюту.

Кроме того, международные резервы Украины достигли 52 миллиардов долларов, что позволяет регулятору сглаживать колебания.