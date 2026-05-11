Доллар и евро снова подорожали: какой курс валют установили на 12 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 12 мая. В начале недели доллар и евро снова подорожали в Украине.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 11 мая торгуется по 43,85 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 5 копеек против 8 мая. Официальный курс евро составляет 51,59 гривны, следовательно его цена также выросла на 5 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Стоит ли украинцам ждать "сюрпризов" от курса доллара посреди мая

А вот 12 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,95 гривны (+10 копеек);

евро – 51,72 гривны (+13 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 11 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,60 гривны , а продажа – по 44,11 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,86 гривны , а продажа – по 43,90 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,36 гривны, а продажа – по 43,95 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 11 мая был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,30 гривны , а продажа – по 51,98 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,70 гривны , а продажа – по 51,85 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,37 гривны, а продажа – по 51,97 гривны.

Что происходит с курсом доллара в Украине?

Актуальную ситуацию в эксклюзивном комментарии 24 Канала описала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. В течение прошлой недели официальный курс доллара колебался умеренно, а гривна в конце даже умеренно укрепилась.

Поддерживать интерес к гривневым сбережениям и сдерживать давление на валютный рынок должна учетная ставка, которую Нацбанк накануне мая оставил на уровне 15% годовых. Кроме того, "запас прочности" регулятору дает объем международных резервов для валютных интервенций на межбанке – 48,2 миллиарда долларов.

По прогнозу банкира, в течение 11 – 17 мая украинцы могут ожидать сохранения относительной стабильности курса доллара. Сейчас на рынке нет острого дефицита, а предложение американской валюты остается достаточным.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank В то же время риски для гривны сохраняются. Прежде всего это значительный бюджетный дефицит, высокие импортные потребности бизнеса, а также чувствительность рынка к новостям о международной помощи и ситуации с безопасностью

Например, кратковременное возвращение курса доллара к отметке 44 гривны накануне можно объяснить увеличением гривневой ликвидности в системе после "размораживания" 90 миллиардов евро европейского кредита. Часть этих средств через бюджетные выплаты и финансовые операции государства традиционно создает дополнительный спрос на валюту со стороны бизнеса и населения.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил колебания цены долларав пределах 43 8 44 25 гривны в течение этой недели.