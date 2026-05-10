Какой курс доллара и евро в обменниках в конце недели

Уже в понедельник, 11 мая, официальный курс доллара в Украине составит 43,85 гривны, а евро – 51,59 гривны. Однако накануне новой недели цены в банках и обменниках несколько иные.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 10 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,50 гривны (-5 копеек), а продажа по 43,95 гривны (-8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,85 гривны , а продажа – по 43,85 гривны .

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,83 гривны (-24 копейки), а продают – по 43,85 гривны (+1 копейка).

Что будет с долларом дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что сейчас на валютном рынке нет предпосылок для резкого роста или снижения курса доллара в Украине.

Нацбанк продолжает применять режим "управляемой гибкости", а геополитические риски до сих пор влияют на стоимость топлива.

Кроме того, долгосрочный положительный эффект будет иметь разблокирование европейского кредита, поэтому уже в течение недели 11 – 17 мая цена доллара будет колебаться в пределах 43,8 – 44,25 гривны.