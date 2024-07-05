Биткоин зафиксировал самый большой спад за год: все из-за биржи, которой не существует 10 лет

Самая известная криптовалюта мира – биткоин – зафиксировала значительное падение цены на рынке. Это связано с японской криптобиржей, которая давно потерпела банкротство.

За один день курс биткоина упал на 8% за день до 53 523 долларов за монету. Кроме того, биткоин потерпел наибольшее недельное падение за более чем год.

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Обвал цены биткоина на рынке

Главная причина ценового колебания на рынке – это старт кампании по возврату биткоинов кредиторам криптобиржи Mt. Gox, которая потерпела крах десять лет назад. Именно эту компанию рассматривают, как вероятного продавца, поскольку в 2014 году стоимость монеты составляла лишь сотни долларов.

Аналитики также добавляют, что беспокойство были спровоцированы возможность замены Джо Байден от Демократической партии в качестве кандидата на пост президента на кого-то менее благосклонного к криптовалютам. Напомним, что рейтинг Байдена падает после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Также стоит обратить внимание на то, что биткоин падает в цене тогда, когда американские акции и мировые фондовые индексы фиксируют новые рекорды на рынке или близко к ним. По словам соучредитель криптовалютной платформы Nexo, корреляция между биткоином и основными акциями ослабевает.

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 55 290 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,09 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.