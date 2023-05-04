Что произошло

3 мая комитет по открытому рынку при Федеральной резервной системе США приняли решение поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов, что повлекло за собой рост стоимости биткойна на 2,5%, т.е. 29 тысяч долларов, за последние сутки.

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Базовая учетная ставка достигла 5 – 5,25%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако многие эксперты полагают, что регулятор может пересмотреть свою сдерживающую политику в ближайшее время, а эта криптовалюта зафиксируется на достигнутом уровне.

Напомним! Рост ключевой процентной ставки выше показателя базовой инфляции всегда приводил к прекращению повышения ставок. Впоследствии начинался переход к стимулирующей денежно-кредитной политике.

Средний период, за который последнее повышение переходит к понижению ставок, длится 5 месяцев, но может затянуться и до 8 месяцев.

Биткойн растет уже в течение 4 месяцев, что является рекордом с 2021 года. С начала года он поднялся на 70%.

Центральный банк США установил рекорд