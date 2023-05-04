Что произошло
3 мая комитет по открытому рынку при Федеральной резервной системе США приняли решение поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов, что повлекло за собой рост стоимости биткойна на 2,5%, т.е. 29 тысяч долларов, за последние сутки.
Читайте также Криптовалюта и мировой бизнес: кто уже начал использовать токены для расчета
Базовая учетная ставка достигла 5 – 5,25%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако многие эксперты полагают, что регулятор может пересмотреть свою сдерживающую политику в ближайшее время, а эта криптовалюта зафиксируется на достигнутом уровне.
Средний период, за который последнее повышение переходит к понижению ставок, длится 5 месяцев, но может затянуться и до 8 месяцев.
Биткойн растет уже в течение 4 месяцев, что является рекордом с 2021 года. С начала года он поднялся на 70%.
Центральный банк США установил рекорд
- Федеральная резервная система США на последнем заседании повысила базовую ставку, установив многолетний рекорд.
- В начале месяца центральный банк повысил ставку до 5% – 5,25%. Это уровень пиков с 2007 года. В рамках голосования это решение было поддержано единогласно.
- Согласно данным портала YCharts, инфляция в первой экономике мира в марте упала до 4,98% с 6,04% в феврале. Максимальный уровень инфляции в США был зафиксирован в июне прошлого года. Тогда этот показатель пересек отметку в 9% годовых.