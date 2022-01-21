Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 28,32 гривны, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже снизилась. Курс евро остановился на уровне 32,11 гривны, что на 8 копеек меньше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 28,32 – 28,34.

Евро – 32,12 – 32,14.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 28,20 гривны, продажа – 28,44 гривны.

Евро: покупка – 31,90 гривны, продажа – 32,29 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке 27,43 гривны.

В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , в конце года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.