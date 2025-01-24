От какой купюры евро отказались в Европе

Несколько лет назад Европейский центральный банк принял важное решение относительно банкноты евро с наибольшим номиналом. Регулятор также рассказал, почему решил выбрать конкретную стратегию.

От какой банкноты евро отказался Европейский центральный банк

Европейский центральный банк (ЕЦБ) несколько лет назад решил отказаться от купюры евро с самым большим номиналом. Речь идет о купюре в 500 евро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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Решение о прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро в ЕЦБ приняли в 2019 году. Регулятор объяснил этот шаг, тем, что купюру в 500 евро очень часто использовали для мошеннических действий. В то же время эту купюру довольно редко использовали в торговых операциях.

Что стоит знать о евро Это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.

Стоит отметить, что банкноты номиналом 500 евро остается действительными и законным платежным средством. Европейский центральный банк на сегодня выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Также регулятор чеканит монеты номиналами 1, 2, 10, 20, 50 центов и 1 и 2 евро.