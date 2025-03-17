Эту купюру евро больше не выпускают: что стоит знать каждому
- Европейский центральный банк в 2019 году прекратил печать купюр номиналом 500 евро из-за их использования в незаконной деятельности.
- Купюры 500 евро до сих пор остаются законным платежным средством и их можно использовать для оплаты.
Европейский центробанк несколько лет назад принял важное решение о купюрах евро. Речь идет об отказе от одного из номиналов.
Какую купюру евро больше не выпускают
Европейский центральный банк в 2019 году решил отказаться от одной из купюр евро. Регулятор прекратил печать этих банкнот, пишет 24 Канал.
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Речь идет о купюрах номиналом 500 евро. Одна из главных причин отказа от этой банкноты – это ее "популярность" среди мошенников. Мол, они чаще всего использовали банкноты номиналом 500 евро для незаконной деятельности. Для примера:
- Отмывание денег;
- Уклонение от уплаты налогов.
Что известно о евроЭто официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.
Важно! Купюры 500 евро до сих пор остаются в обращении и являются законным платежным средством. Поэтому их и в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг и товаров, обменять на другие номиналы евро или конвертировать в другие валюты. Кроме того, банкнота не потеряла своей ценности.
Напомним, что в 2024 году среди иностранных валют больше всего подделывали доллары. На американскую валюту пришлось 93% из всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. Тогда как доля евро составляла 7%. Самыми популярными купюрами евро среди мошенников были:
50 евро;
100 евро;
- 200 евро.