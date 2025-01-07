Введут ли в Украине в обращение купюру номиналом 2000 гривен: ответ НБУ

На сегодня в Украине в обращении находятся купюры гривны с 10 различными номиналами. Однако периодически возникает вопрос, введут ли в обращение новую банкноту.

Введут ли в обращение банкноту номиналом 2000 гривен

В 2020 году на официальном сайте президента Украины опубликовали петицию о введении в обращение купюры номиналом 2000 гривен. Автором петиции был Сергей Дюрич, который призвал ввести новый номинал гривны с 2021 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины. Петиция собрала всего 26 подписей.

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Банкнота номиналом 2000 гривен / Скриншот Официальное интернет-представительство Президента Украины

На сегодня в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривен. Последний раз НБУ вводил в обращение новую банкноту в 2019 году. Это была купюра номиналом 1000 гривен.

Важно! В 2023 году заместитель председателя НБУ Алексей Шабан рассказал в интервью изданию The Page прокомментировал возможность появления в Украине банкнот с номиналом больше 1000 грн. По его словам, Нацбанк не планирует расширять номинальный ряд банкнот гривны.

Он также добавил, что в Национальном банке Украины считают, что на сегодня в стране существует оптимальным номинальный ряд как монет, так и банкнот гривны.