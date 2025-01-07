Чи введуть в обіг банкноту номіналом 2000 гривень

У 2020 році на офіційному сайті президента України опублікували петицію про введення в обіг купюри номіналом 2000 гривень. Автором петиціє був Сергій Дюрич, який закликав запровадити новий номінал гривні з 2021 року. Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента України. Петиція зібрала всьго 26 підисів.

Варте уваги Як міняти долари за вигідним курсом: підказки, що доступні всім

Банкнота номіналом 2000 гривень / Скриншот Офіційне інтернет-представництво Президента України

На сьогодні в обігу перебувають банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень. Востаннє НБУ вводив в обіг нову банкуноту в 2019 року. Це була купюра номіналом 1000 гривень.

Важливо! У 2023 році заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів у інтерв'ю виданню The Page прокоментував можливіть появи в Україні банкнот з номінлом більшим за 1000 грн. За його словами, Нацбанк не планує розширювати номінальний ряд банкнот гривні.

Він також додав, що у Національному банку України вважають, що на сьогодні в країні існує оптимальним номінальний ряд як монет, так і банкнот гривні.