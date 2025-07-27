Вы удивитесь: существует ли купюра номиналом 1 000 евро
- Купюра номиналом 1 000 евро не существует, выпущено только 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
- Серия "Европа" включает номиналы 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, но не 500 евро, которая не выпускается с 2019 года.
В 2022 году был введен евро. Тогда же была выпущена и первая серия евро банкнот.
Существует ли купюра 1 000 евро?
Она состояла из семи различных номиналов: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.
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Эти банкноты постепенно заменяются второй серией (ее еще называют серия "Европа"), поэтому сейчас их можно увидеть реже. Однако купюры первой серии остаются законным платежным средством и всегда будут сохранять свою стоимость.
Они будут продолжать находиться в обращении, пока не будут исчерпаны остатки старых банкнот.
Серия "Европа" была разработана для того, чтобы сделать евро более защищенными от подделок. Также они должны были бы быть более долговечными.
Серия названа в честь Европы, персонажа из греческой мифологии, чей портрет изображен в двух защитных элементах банкнот. Это обеспечивает визуальную связь с континентом Европа, а также добавляет банкнотам человечности,
– рассказали в Европейском центральном банке.
Серия "Европа" включает шесть номиналов: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Первые банкноты этой серии появились в обращении в 2013 году.
Завершилась серия в мае 2019 года. Тогда были выпущены банкноты номиналом 100 и 200 евро.
В то же время купюра номиналом 500 евро не вошла в эту серию. Более того, она не выпускается с 27 апреля 2019 года.
Важно! Купюры в 1 000 евро при этом не существует, и Европейский центральный банк никогда не выпускал такие банкноты.