США охватила настоящая "золотая лихорадка": почему это стало вызовом для Лондона

В США активно скупают золото. Это спровоцировало серьезные вызовы с другой стороны Атлантики – на лондонском рынке.

Как США спровоцировали дефицит золота в Лондоне

Таможенная политика Дональда Трампа продолжает влиять на мировые финансовые рынки. В частности, в США резко вырос спрос на золото. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Стоит внимания Топовый техгигант США фиксирует серьезные потери: как он разочаровал Уолл-Стрит

По данным, которые обнародовало издание Financial Times по состоянию на 5 февраля, запасы золота на Нью-Йоркской бирже Comex с ноября выросли на 88%. Главная причина роста спроса на золото – это опасения относительно мировой торговой войны, из-за которых цены на золото уже установили новый исторический рекорд. Дело в том, что инвесторы снова активно выбирают драгоценный металл, чтобы защитить свои активы.

Более того, спрос на золото в США спровоцировал дефицит драгоценного металла в Лондоне. Кроме того, сообщают о задержках с получением золота из Банка Англии, тогда как годовая процентная ставка на его краткосрочную аренду выросла до 10%. Для сравнения, этот показатель ранее был на уровне 2 – 3%.