Материнская компания Google стремительно теряет деньги на бирже

Во время торгов 5 февраля акции материнской компании Google – Alphabet – существенно упали в цене. Это связано с отчетом технологического гиганта за последний квартал 2024 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Простыми словами, компания не оправдала ожидания Уолл-Стрит по выручке в четвертом квартале, тогда как анонсировала большие расходы, которые включают развитие искусственного интеллекта и строительство центров обработки данных и тому подобное.

На масштабные проекты компания выделила до 75 миллиардов долларов, тогда как эксперты ожидали примерно 59 миллиардов долларов. Всего за три месяца американская компания получила выручку в размере 96,47 миллиарда долларов против прогнозируемых 96,56 миллиарда долларов. Доходы Alphabet выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, в то время, как рекламный бизнес YouTube, поисковый бизнес и сегмент услуг замедлились в годовом исчислении.

В целом акции Alphabet подешевели более чем на 8% до 189,73 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании сейчас составляет 2,3 триллиона долларов. Самая высокая стоимость ценных бумаг техгиганта за 52 недели – 207,05 доллара за акцию.

Alphabet закрывает первую пятерку самых дорогих компаний в мире. Материнская компания Google уступает лишь таким техгигантам, по данным Global Ranking: