На пути к новому историческому рекорду: когда подорожает золото

Драгоценный металл на пути к новому историческому рекорду. Соответствующий прогноз обнародовал швейцарский банк UBS.

Когда подорожает золото

Инвестиционный банк UBS обнародовал новый прогноз для золота. Эксперты ожидают, что драгоценный металл установит новый исторический рекорд до конца 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно прогнозу банка, до конца года цена золота вырастет до 3200 долларов за тройскую унцию. Аналитики выделили ключевой фактор влияния на золото. Речь идет о рисках затяжной торговой войны, которую вызвала политика президента США Дональда Трампа. Еще один фактор влияния на рынке – это спрос на золото со стороны центральных банков.

В предыдущем прогнозе банк UBS указывал цену на уровне 3000 долларов за унцию. Однако драгоценный металл уже пересек этот ценовой уровень. В середине марта 2025 года цена золота выросла выше 3000 долларов за тройскую унцию, что произошло впервые в истории. Для понимания, всего несколько лет назад, золото торговалось ниже 2000 долларов за унцию.

Кроме того, австралийский банк Macquarie Group ожидает, что в третьем квартале 2025 года цена золота вырастет до 3500 долларов за унцию. Тогда как генеральный директор DoubleLine Capital Джеффри Ґундлах, что цена драгоценного металла может достичь золото может достичь 4 тысяч долларов за унцию.