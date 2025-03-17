Коли подорожчає золото

Інвестиційний банк UBS оприлюднив новий прогноз для золота. Експерти очікують, що дорогоцінний метал встановить новий історичний рекорд до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з прогнозом банку, до кінця року ціна золота зросте до 3200 доларів за тройську унцію. Аналітики виділили ключовий фактор впливу на золото. Йдеться про ризики затяжної торгівельної війни, яку спричинила політика президента США Дональда Трампа. Ще один фактор впливу на ринку – це попит на золото з боку центральних банків.

У попередньому прогнозі банк UBS вказував ціну на рівні 3000 доларів за унцію. Проте дорогоцінний метал уже перетнув цей ціновий рівень. У середині березня 2025 року ціна золота зросла вище 3000 доларів за тройську унцію, що сталося вперше в історії. Для розуміння, всього декілька років тому, золото торгувалося нище 2000 доларів за унцію.

Крім того, австралійський банк Macquarie Group очікує, що у третьому кварталі 2025 року ціна золота зросте до 3500 доларів за унцію. Тоді як генеральний директор DoubleLine Capital Джеффрі Ґундлах, що ціна дорогоцінного металу може сягнути золото може сягнути 4 тисяч доларів за унцію.