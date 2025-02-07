Важный союзник Украины хочет запретить россиянам покупать недвижимость

Финляндия, которая имеет общую границу с Россией, продвигает важный законопроект, который сфокусирован на национальной безопасности. Министр обороны Финляндии прояснил главную цель законопроекта.

Финляндия продвигает важный запрет для россиян

Власти Финляндии продолжают продвигать план по запрету россиянам покупать недвижимость в стране. О соответствующем плане стало известно еще в сентябре. Министерство обороны Финляндии уже вынесло на рассмотрение местного парламента соответствующий законопроект. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Необходимость этого закона объясняют опасениями по безопасности. Напомним, что Финляндия, которая в 2023 году вступила в НАТО, имеет общую границу с Россией протяженностью почти 1,3 тысячи километров. Известно, что особое внимание уделяют покупателям или с российским гражданством, или с двойным.

Интересно, что в тексте закона указано, что Финляндия стремится запретить покупать объекты недвижимости "гражданам стран, которые участвуют в агрессивной войне и могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии". Непосредственно Россия в этом законе не упоминается. Но направленность законопроекта против россиян подтвердил министр обороны Финляндии.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен объяснил, что цель законопроекта – это ограничить возможность россиян покупать недвижимость в стране. По его словам, наличие недвижимости в собственности россиян на фоне угрозы для безопасности в Европе со стороны Москвы может быть использовано для осуществления враждебного влияния.