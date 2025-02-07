Финляндия продвигает важный запрет для россиян

Власти Финляндии продолжают продвигать план по запрету россиянам покупать недвижимость в стране. О соответствующем плане стало известно еще в сентябре. Министерство обороны Финляндии уже вынесло на рассмотрение местного парламента соответствующий законопроект. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Необходимость этого закона объясняют опасениями по безопасности. Напомним, что Финляндия, которая в 2023 году вступила в НАТО, имеет общую границу с Россией протяженностью почти 1,3 тысячи километров. Известно, что особое внимание уделяют покупателям или с российским гражданством, или с двойным.

Интересно, что в тексте закона указано, что Финляндия стремится запретить покупать объекты недвижимости "гражданам стран, которые участвуют в агрессивной войне и могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии". Непосредственно Россия в этом законе не упоминается. Но направленность законопроекта против россиян подтвердил министр обороны Финляндии.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен объяснил, что цель законопроекта – это ограничить возможность россиян покупать недвижимость в стране. По его словам, наличие недвижимости в собственности россиян на фоне угрозы для безопасности в Европе со стороны Москвы может быть использовано для осуществления враждебного влияния.