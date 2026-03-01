Где украинцам покупать акции: появился список доступных брокеров

Инвестиции в акции – один из самых доступных способов приумножить капитал, и украинцы имеют для этого все необходимые инструменты. Правда, на фоне войны приходится учитывать валютные ограничения и более жесткий финансовый контроль.

Где можно покупать акции в Украине?

Одно из самых популярных направлений для частных инвесторов – акции крупнейших мировых гигантов: Apple, Google (Alphabet), Meta, Amazon, Microsoft, Tesla и др. Детали объяснил инвестиционный портал InVenture.

Закон Украины "О валюте и валютных операциях" отменил индивидуальные валютные лицензии, а введенная система электронных лимитов (е-лимитов) предусматривает ограничения на перевод средств за границу для физических лиц – до 200 000 евро в год.

Однако украинцы продолжают активно инвестировать. После 2022 года приоритет сместился в сторону финансовых активов, а самыми популярными остаются акции и ETF США.

А вот где купить акции – объяснили в High Bar Journal. Выбор зависит от нескольких ключевых факторов: цель инвестирования, уровень опыта, размер капитала, комиссии и тарифы, а также юридическая прозрачность.

Финансовая консультантка Галина Тритяк рассказала, что для многих более удобной альтернативой покупки акций отдельных компаний становятся именно ETF – фонды, которые объединяют широкий набор акций и различные секторы экономики. В таком случае инвестор рассчитывает на долгосрочное получение средней рыночной доходности.

Украинские брокеры

Украинские брокерские компании работают в правовом поле страны, находятся под надзором НКЦБФР и в основном дают доступ именно к внутреннему рынку. Среди заметных игроков называют "Универ Капитал", Dragon Capital и "Альтана Капитал".

Вариант подходит тем, кто планирует инвестировать в акции украинских компаний, торгующихся на ПФТС или Украинской бирже. Среди преимуществ – понятная юрисдикция и упрощенная отчетность для уплаты налогов.

Международные брокеры

Среди компаний, работающих с украинскими налоговыми резидентами, сейчас фактически доступны только две:

Interactive Brokers – имеет официальное представительство, ориентируется на рынки США и Европы и остается популярным среди украинских пользователей. Freedom24 – один из крупнейших брокеров в мире с широким набором инструментов и низкими комиссиями; обычно его выбирают более опытные инвесторы.

Что еще стоит знать инвесторам из Украины?