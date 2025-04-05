Из техносектора в землевладельцы: какие всемирно известные миллиардеры скупают землю в США

Некоторые американские миллиардеры, которые заработали свое состояние в технологическом секторе, в последние годы скупают земельные угодья. Благодаря своим инвестициям они вошли в рейтинг крупнейших землевладельцев в США.

Кому принадлежит земля в США

Предприниматели Джефф Безос и Билл Гейтс, которые входят в рейтинг самых богатых людей мира, не просто скупают земельные угодья в США, но и вошли в перечень крупнейших игроков на этом рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Land Report.

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Основатель Amazon Джефф Безос, капитал которого Bloomberg оценивает в 214 миллиардов долларов, начал скупать землю еще в начале 2000-х годов. В 2025 году он занимает 23 место в рейтинге крупнейших землевладельцев США. Миллиардеру принадлежит 420 тысяч акров земельных угодий в штате Техас. Безос использует эти земли для запуска ракет аэрокосмической компании Blue Origin, которую он основал в 2000 году.

Билл Гейтс – это еще один миллиардер, который начинал свой путь в технологическом секторе, также за годы стал крупным землевладельцем в США. Соучредитель компании Microsoft с капиталом в размере 162 миллиарда долларов по состоянию на 2025 год владеет 275 тысячами акров земель и занимает 43 место в рейтинге землевладельцев. Только в 2022 году Гейтс приобрел 2100 акров сельскохозяйственных угодий в штате Северная Дакота. Сделку оценили в 13,5 миллиона долларов.

Интересно! При этом известно, что 250 тысяч акров сельскохозяйственных земель Гейтса "разбросаны" в 17 штатах. Кроме того, инвестиции миллиардера в земельные участки оценивают в более 690 миллионов долларов.

В то же время крупнейшим частным владельцем земельных угодий в США является семья Эмерсонов. Американской семье принадлежит более 2,4 миллиона акров земельных угодий. Это преимущественно лесные участки в таких штатах: