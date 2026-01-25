Плата за доставку газа: кому ее могут не начислять

В Украине плата за распределение природного газа начисляется всем потребителям, чьи домохозяйства технически присоединены к газовым сетям. В то же время при определенных условиях эти начисления можно законно прекратить.

Как прекратить начисления за доставку газа?

В Украине плата за распределение природного газа привязана не к фактическому потреблению, а к техническому присоединению объекта к газораспределительной системе. Именно поэтому счета за доставку поступают даже тем домохозяйствам, которые газом не пользуются, объяснили в НКРЭКУ.

Единственный законный механизм остановить эти начисления сейчас – это полностью выйти из системы газоснабжения. Для этого потребитель должен:

инициировать расторжение договора с оператором газораспределительной сети;

получить официальное подтверждение прекращения поставок;

обеспечить физическое отсоединение жилья от сети.

Только после выполнения этих процедур плата за доставку газа прекращается.

Обратите внимание! Формальный отказ от пользования без технического отключения не имеет юридической силы.

Какие газовые платежи могут остаться?

Даже при отсутствии потребления жители многоквартирных домов периодически получают счета за техническое обслуживание внутридомовых газовых систем. Это возможно из-за плановых проверок:

газопроводов;

запорной арматуры;

счетчиков и других элементов системы безопасности.

Такие платежи выставляются после фактического проведения работ и обычно возникают раз в несколько лет, рассказали в Киевгазе. Их стоимость зависит от технических характеристик дома и объема работ.

Что еще важно учесть?